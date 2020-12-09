Назван самый простой способ защиты от COVID-19
Чем больше концентрация патогенов в воздухе, тем выше риск заболеть.
Фото : googleusercontent.com9 декабря 2020, 14:02
Как можно с помощью простого приема снизить угрозу заражения, сообщает zakon.kz.
По информации радио Sputnik, самому большому риску заражения коронавирусом подвергаются люди, которые находятся в закрытых помещениях.
В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений, – рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Врач отметил, что позаботиться о вентиляции нужно и на работе, и в собственной квартире.
Необходимо чаще проветривать помещения и не забывать о влажной уборке. Так можно снизить концентрацию патогенов и обезопасить себя на случай, если рядом с вами находится сверхраспространитель, то есть человек, у которого нет никаких признаков болезни, но он выделяет в окружающую среду большое количество вирусов.
Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом, – заключил он.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050419-cb5464107f6bbafc7d7d224ac565a055
Сейчас читают