Назван самый простой способ защиты от COVID-19

Чем больше концентрация патогенов в воздухе, тем выше риск заболеть.

Как можно с помощью простого приема снизить угрозу заражения, сообщает zakon.kz.

По информации радио Sputnik, самому большому риску заражения коронавирусом подвергаются люди, которые находятся в закрытых помещениях.

В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений, – рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Врач отметил, что позаботиться о вентиляции нужно и на работе, и в собственной квартире.

Необходимо чаще проветривать помещения и не забывать о влажной уборке. Так можно снизить концентрацию патогенов и обезопасить себя на случай, если рядом с вами находится сверхраспространитель, то есть человек, у которого нет никаких признаков болезни, но он выделяет в окружающую среду большое количество вирусов.

Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом, – заключил он.

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