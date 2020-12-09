Обрезы, травматы и боеприпасы. В Актау обезвредили вооруженную группу
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Фото : polisia.kz9 декабря 2020, 14:11
Вооруженную группу обезвредили полицейские в Актау, сообщает zakon.kz.
В ходе надзора за лицами, находящимися в деструктивных религиозных течениях на территории области, произошло задержание. В работе были задействованы сотрудники подразделения по противодействию экстремизму и СОБР Департамента полиции Мангистауской области.
У задержанных обнаружены три единицы огнестрельного обреза, четыре единицы травматического пистолета и боеприпасы к ним, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.
В настоящее время назначена судебно-баллистическая экспертиза. Расследование продолжается, – отметил и.о.начальника УПЭ ДП Мангистауской области Бекбол Корганбаев.
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