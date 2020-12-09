Аким Нур-Султана о продвижении имиджа за 125 млн тенге: контракт разорвали

Выделялись ли деньги на нейтрально-позитивные комментарии о деятельности акимата в соцсетях, ответил Алтай Кульгинов

Акима Нур-Султана Алтая Кульгинова на онлайн-брифинге в СЦК спросили, зачем весной акимат объявил тендер для "поддержания позитивного имиджа" на 125 млн тенге, передает zakon.kz.

Кульгинов ответил, что сам задал этот же вопрос ответственным лицам в акимате.

Я вопрос этот тоже задал. Зачем это нужно? Нам этого не нужно. Управление, которое придумало это, руководитель привлечен к ответственности, этот лот отменен, его нет сейчас. Мы тогда же разорвали контракт, - заявил он.

Однако работа по разъяснению госпрограмм населению будет продолжена.

Я в целом за прагматизм. Что такое госсоцзаказ? Разъяснение вопросов - что делается в стране. В период пандемии - сколько врачей выступали? Сколько специалистов? Есть договоры со СМИ, каждый контракт стоит денег. На профессиональной основе люди работают. Госсоцзаказ стоит смотреть с точки зрения доведения информации через СМИ до своей аудитории. Лишние расходы нам не нужны. Но там, где необходимо государству разъяснять, эта работа будет продолжаться, - рассказал Кульгинов.

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