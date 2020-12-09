Что изменилось в ограничительных мерах в Актюбинской области

Постановление вступает в силу с 11 декабря 2020 года.

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области подписал постановление от 9 декабря 2020 года, которым внес изменения и дополнения в постановление от 14 ноября "Об ограничительных карантинных мерах на территории Актюбинской области", передает zakon.kz.

В частности, говорится, что продолжается запрет на проведение конференций, выставок, форумов, собраний, совещаний, семинаров (только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи), зрелищных, спортивных (за исключением чемпионатов РК и республиканских соревнований, учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд), массовых новогодних мероприятий (в том числе утренников, корпоративов), а также семейных, торжественных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому, митингов, шествий, сходов и др.

Также продолжен запрет деятельности банкетных залов; на оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников на всех объектах и организациях независимо от форм собственности, в том числе на дому.

Вместе с тем разрешена деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей в будние и субботние дни согласно внутреннего распорядка, в воскресные и праздничные дни с 10.00 до 17.00 часов, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4м2 на 1 посетителя, с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов.

Разрешена деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков в будние и субботние дни согласно внутреннего распорядка, в выходные и праздничные дни с 8.00 до 17.00 часов, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4м2 на 1 посетителя, с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов.

Кроме того, разрешена деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров (при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи) согласно внутреннего распорядка, при соблюдении санэпидтребований.

Также могут работать дежурные группы детских дошкольных учреждений при соблюдении комплектации групп не более 20 человек, с соблюдением санэпидтребований.Разрешена деятельность автозаправочных станции, автомоек, шиномонтажа, станций технического обслуживания, ремонта автомобилей, бытовой техники, телефонов, компьютеров, часов и других согласно внутреннего распорядка, с соблюдением санэпидтребований.

Также могут работать швейные ателье, обувные мастерские, химчистки, прачечные, типографии с соблюдением санэпидтребований.

Полностью текст постановления можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу с 11 декабря 2020 года.

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