Игра в шахматы на дороге в Алматы - участников арестовали
Материалы производства направлены в суд.
Фото : Стопкадр9 декабря 2020, 14:59
Мужчины, игравшие в шахматы посреди проезжей части в Алматы, арестованы, сообщает zakon.kz.
Ранее любители шахмат привлекли внимание полиции. В тот же день за грубые нарушение ПДД они были привлечены к административной ответственности. На троих участников "турнира" всего составлено 5 протоколов.
Материалы производства направлены в суд.
Решением специализированного межрайонного административного суда Алматы гр. Хасанов Р. получил 15 суток административного ареста, гр.Зейферд А. арестован на 10 суток. Они водворены в приемник-распределитель ДП Алматы. Кроме того, решением суда к указанным правонарушителям установлены особые требования к поведению сроком на 3 месяца, - отметили в ДП.
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