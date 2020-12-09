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Игра в шахматы на дороге в Алматы - участников арестовали

Материалы производства направлены в суд.

Фото : Стопкадр9 декабря 2020, 14:59

Мужчины, игравшие в шахматы посреди проезжей части в Алматы, арестованы, сообщает zakon.kz.

Ранее любители шахмат привлекли внимание полиции. В тот же день за грубые нарушение ПДД они были привлечены к административной ответственности. На троих участников "турнира" всего составлено 5 протоколов.

Материалы производства направлены в суд.

Решением специализированного межрайонного административного суда Алматы гр. Хасанов Р. получил 15 суток административного ареста, гр.Зейферд А. арестован на 10 суток. Они водворены в приемник-распределитель ДП Алматы. Кроме того, решением суда к указанным правонарушителям установлены особые требования к поведению сроком на 3 месяца, - отметили в ДП.


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