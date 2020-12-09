Авербух тайно женился на Арзамасовой: пара рассказала правду

В Сети появилось фото с кольцом на безымянном пальце актрисы.

Звездная пара - 46-летний тренер по фигурному катанию Илья Авербух и 25-летняя актриса сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова, продолжают собирать вокруг себя множество слухов и домыслов. Недавно в СМИ просочилась информация о тайной свадьбе между ними. Однако, вскоре после этого сами влюбленные решили поставить все точки над i, передает zakon.kz.

Основную массу слухов породила Лиза, опубликовавшая фото с кольцом на безымянном пальце. Смелость рассказать правду взял на себя Авербух.

У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим. Спасибо, — прокомментировал ситуацию для Стархита фигурист.

Его возлюбленная пока не говорит ничего о личной жизни, лишь несколько раз она сообщала о том, что нашла в лице Авербуха верного друга и наставника.

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