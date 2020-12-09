Булат Утемуратов: Я удовлетворен решением английского суда
Наша группа юристов в короткие сроки провела работу.
Фото : "Верный Капитал"9 декабря 2020, 15:20
Булат Утемуратов прокомментировал решение английского суда.
Я удовлетворен отменой решения английского суда о наложении ограничений на мои активы и отзывом иска БТА Банка. Наша группа юристов в короткие сроки провела работу по сбору ключевых доказательств моей непричастности, - сказал он.
Он отметил, что работа компаний строится на принципах прозрачности, основана на уважении закона и лучших практиках корпоративного управления.
Репутация и честное имя для меня всегда на первом месте. Хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал меня в этот непростой период – моей семье, друзьям, партнерам, коллективам компаний Группы и всем неравнодушным людям, - добавил Утемуратов.
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