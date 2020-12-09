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Казахстан ждет, когда завершатся испытания российской вакцины

Только после окончания всех стадий испытаний и получения полных результатов, будет решение по применению этой вакцины.

Фото : gazeta.ru9 декабря 2020, 15:52

И.о. заместителя председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Нурлыбек Асылбеков на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос по поводу совместного производства российской вакцины, передает корреспондент zakon.kz.

Согласно договоренности, достигнутой главами Казахстана и РФ, принято решение о совместном производстве российской вакцины "Спутник V"…Она прошла первые и вторые фазы испытаний, третью, по информации российской стороны, в ближайшее время пройдет, - сказал Асылбеков.

При этом он добавил, что только после окончания всех стадий испытаний и получения полных результатов, будет решение по применению этой вакцины.

Нам российская сторона обещала предоставить данные уже по третьей фазе. Только после этого будет возможность ее применения. На сегодняшний день, конечно, мы проводим работы по налаживанию производства данной вакцины, - уточнил замглавы Комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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