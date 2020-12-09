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О сборе "дани" мониторинговых групп с предпринимателей высказались в Минздраве

По словам мажилисмена, бизнес должен платить 50 тыс. тенге еженедельно, в противном случае их будут штрафовать.

Фото : gov.kz9 декабря 2020, 15:56

Вице-министр, главный санитарный врач РК Ерлан Киясов прокомментировал информацию депутата, согласно которой руководители мониторинговых групп установили поборы от представителей МСБ, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге в СЦК вице-министру здравоохранения напомнили, что депутат Мажилиса Азат Перуашев ранее заявил, что руководители мониторинговых групп вводят регулярные поборы с объектов МСБ. В частности, по словам мажилисмена, бизнес должен платить 50 тыс. тенге еженедельно, в противном случае их будут штрафовать.

Напрямую обращения к нам по фактам коррупции у нас не было. Мы знакомы с обращением Азата Перуашева... То, что господин Перуашев озвучил, я не берусь ни опровергать, ни подтверждать. Возможно, есть отдельные факты, по которым соответствующие по компетенции органы проводят работу. Но я говорю в целом, что мониторинговые группы действуют в рамках законодательства, — сказал Киясов, отвечая на вопрос.

Он напомнил, что по законодательству мониторинговые группы, которые выходят на проверки субъектов предпринимательства, осуществляют мониторинг в плане нарушений карантинных мероприятий.

Речь идет о работе в неустановленное время, тоев и торжеств. В связи с этим мониторинговая группа по нашему алгоритму дает экстренное извещение через координационные центры. Принятие решение для адмвзыскания проводится органами санэпидконтороля. По каждому факту вносится соответствующее постановление и приглашается субъект бизнеса для ознакомления. Тогда и решается вопрос для определения суммы штрафа, — отметил Киясов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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