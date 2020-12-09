В Казахстане не планируют ограничительных мер перед праздниками 

Вице-министр напомнил, что работают мониторинговые группы, которые будут отслеживать незаконные мероприятия.

Отдельных дополнительных ограничений перед Днем Независимости и Новым годом в Казахстане не планируется, так как действуют существующие ограничения, заявил на брифинге вице-министр здравоохранения, главный санврач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Отдельно дополнительные ограничения вводиться не будут, действуют существующие. Касательно самой организации новогодних праздников, призываем население отмечать в семейном кругу, чтобы не было по аналогии других стран, где в США после дня благодарения был рост заболеваемости, — сказал Киясов.

Он призвал граждан воздержаться от поездок, празднования в больших коллективах, корпоративов, которые на сегодняшний день также по постановлению санврача запрещены.

Я понимаю, что многие игнорируют (рекомендации — прим.), но работать будут и мониторинговые группы, которые будут отслеживать незаконные мероприятия, но на данный момент отдельных постановлений не будет, все будет в том же алгоритме, как и раньше. ограничения будут лишь в зависимости от того, в какой зоне находится регион, — добавил вице-министр.

Как сообщалось ранее, в настоящее время по республике при акиматах работает 1556 мониторинговых групп. С момента послабления карантинных мер - с 17 августа по 7 декабря проведено 53 489 рейдов. Наибольшее количество нарушений выявлено в Туркестанской области - 3279, в Алматинской области - 3121, в Костанайской - 1758, в ВКО - 1598, в Алматы – 1584, в Нур-Султане – 1341.

Наложено 15268 штрафов на общую сумму 1,3 млрд тенге за несоблюдение масочного режима, социального дистанцирования, несоблюдения противоэпидемических мероприятий, режима работы и проведения массовых мероприятий.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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