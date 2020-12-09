О заболеваемости корью и менингитом в Алматы рассказал главный санврач

В медицинских организациях города работа по обеспечению требуемого уровня охвата населения продолжается.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил о том, что в городе Алматы на данное время эпидемиологическая ситуация по заболеваемости менингококковой инфекции и кори стабильная, передает zakon.kz.

По словам главного санврача Алматы, за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение показателя заболеваемости корью в 7,7 раза, менингококковой инфекции в 6,2 раза. В текущем году в январе месяце зарегистрирован один случай менингококковой инфекции с благополучным исходом (за 11 месяцев 2019г. -6сл.). С января по май месяц 2020 года зарегистрировано 86 случаев кори, преимущественно среди 71 детей, не привитых против кори и 15 взрослых с неизвестным прививочным статусом (за 11 месяцев 2019г.-648сл.). Последний случай кори зарегистрирован в мае 2020 года.

В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан по новой коронавирусной инфекции с 19 марта по 10 мая 2020 года плановая иммунизация населения декретированных возрастов было временно приостановлена (кроме вакцинации против туберкулеза, вирусного гепатита новорожденных в роддомах и лиц, подлежащих экстренной иммунизации против бешенство, столбняка, клещевого энцефалита), что повлияло на охват вакцинацией и ревакцинацией против кори, краснухи, паротита (ККП) детей в возрасте 1 года и 6 лет соответственно. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК №37 от 22.05.2020г. в поликлиниках города с 23 мая 2020г. возобновлена плановая иммунизация населения и продолжается по настоящее время, включая допривития ранее не привитых детей. За 10 месяцев 2020 года охват вакцинацией ККП детей в возрасте 12-15 месяцев составил -66,1%, ревакцинацией – 54,5%, - сказал Бекшин.

В медицинских организациях города работа по обеспечению требуемого уровня охвата населения продолжается.

Альберт Ахметов

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