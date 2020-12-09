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"Байтерек" успешно разместил облигации

Облигации холдинга были предложены широкому кругу инвесторов.

Фото : iz.ru9 декабря 2020, 16:36

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает об успешном размещении на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" двух выпусков облигаций общим объемом 100 млрд тенге по ставке доходности 11,3% годовых и сроком обращения 7 и 10 лет соответственно.

Облигации Холдинга были предложены широкому кругу инвесторов, спрос по состоявшимся специализированным торгам составил 143% и 114% соответственно. Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов, реализуемых заемщиками АО "Банк Развития Казахстана".

Финансовым консультантом и андеррайтером по данным сделкам выступило АО "Halyk Finance", брокерами по сделкам выступили АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest".


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