Главный санврач Алматы рассказал, сделает ли прививку от COVID-19

Также он пояснил, какую выберет вакцину.

Жандарбек Бекшин сообщил, будет ли делать прививку от коронавируса с учетом того, что ранее он переболел COVID-19, передает zakon.kz.

Как вы знаете, я переболел уже, я посоветуюсь, нужно ли мне прививаться. Если скажут да, я привьюсь конечно, - сказал Бекшин.

Также он пояснил, какую выберет вакцину, если ему нужно будет прививаться.

Действительно, сейчас рассматривается вопрос о производстве отечественных вакцин на базе НИИ ПББ в Отаре, а также в Караганде. Как только вакцины будут готовы, мы знаем, что закончилась 2 фаза испытаний, она прошла успешно. Есть сведения, что эффективность нашей вакцины составляет 96%. Сейчас правительством, МЗ, МОН рассматривается вопрос по началу производства отечественной вакцины. Конечно, мы не сбрасываем со счетом и производство российской вакцины Спутник V. Все будет зависеть от темпов, которые будут апробироваться. Предстоит еще 3 фаза в Алматы, Таразе и регистрация вакцины. После нее уже перейдут к промышленному производству. Сейчас трудно говорить, зона ответственности республиканских органов, - заявил Бекшин.

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