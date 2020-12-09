Байбек в Жезказгане: Nur Otan примет комплексные меры по созданию новых рабочих мест

Все эти задачи прописаны в городской предвыборной программе.

Бауыржан Байбек рассказал о поездке в Жезказган, сообщает zakon.kz.

Своими впечатлениями первый заместитель председателя партии Nur Otan поделился на странице в Facebook.

Встретился с работниками градообразующего предприятия - медеплавильного завода "Kazakhmys Smelting". Обсудили вопросы защиты трудовых прав на производстве, создания новых рабочих мест и развития города в целом. По словам руководства филиала, в условиях пандемии региону удалось не допустить потери в экономике и массового высвобождения работников. Также не допущен рост молодежной безработицы. Вместе с тем, ситуация с COVID-19 все же внесла свои коррективы на рынке труда. Пострадали такие отрасли как туризм, культура, спорт, сфера общественного питания, транспорт и др.

С учетом новых вызовов, партия Nur Otan примет комплексные меры по созданию новых постоянных рабочих мест, переподготовке кадров с учетом потребностей рынка труда. При этом акцент будет сделан на поддержку отечественных производителей, открытие новых производств, выпускающих конкурентоспособную и импортозамещающую продукцию, - отметил он.

Все эти задачи прописаны в городской предвыборной программе по городу Жезказган, которая была принята в ноябре по итогам широкого обсуждения с населением.

В этот же день в новой модульной инфекционной клинике встретился с медицинскими работниками города. Выслушал проблемные вопросы в сфере здравоохранения. Большая часть из них найдет свое решение в рамках реализации региональной предвыборной программы. Это капитальный ремонт городской многопрофильной больницы, общежития для молодых врачей и многое другое. Далее провел встречу с молодежными активистами региона. Многие из них вошли в партийный список на выборы в городской маслихат, став победителями региональных праймериз Nur Otan-а. В целом, если партийный список по Жезказгану обновился на 60%, то представленность молодежи в нем выросла с 0 до 23%, - уточнил Байбек.

В ходе поездки в регион также посетил Улытауский район.

Как в свое время особо подчеркнул Елбасы, Лидер нашей партии Н.А.Назарбаев, Улытау - это сакральное место и национальная святыня для казахского народа. Поэтому вопросы сохранения исторического наследия и дальнейшего развития самого крупного по территории района страны отражены в партийных задачах на ближайшие 5 лет. "Улытау должен стать центром этнографического туризма международного уровня", - отметил в одной из своих региональных поездок Глава государства К.К.Токаев. Сегодня здесь построены ряд новых объектов, в том числе визит-центр, стадион, благоустроены несколько парков и аллей. Ведется строительство краеведческого музея, ипподрома, гостиниц. В свою очередь ознакомился с реконструкцией мавзолея Жошы хана – одного из памятников средневековой архитектуры в нашей стране. В рамках 750-летия Золотой Орды ведется строительство историко-культурного комплекса, запуск которого запланирован на декабрь следующего года. Уверен, что объект станет еще одной точкой притяжения туристов, - заключил Байбек.

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