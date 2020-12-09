Бессимптомных носителей COVID-19 будут держать в стационарах Алматы

Вводятся новые ограничения.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга рассказал, какие еще ограничительные меры введут в мегаполисе в ближайшее время, передает zakon.kz.

В частности, теперь никого на домашний карантин не будут отправлять в Алматы

Управлению общественного здоровья Алматы, в целях уменьшения передачи инфекции в домашних очагах, где заражаются 35 - 36% заболевших КВИ, определить конкретные стационары и незамедлительно приступить к изоляции и лечению больных КВИ с легкими и бессимптомными формами в условиях охраняемого стационара до прекращения выделения вируса, - сказал Жандарбек Бекшин.

Кроме того, по предложению национальной палаты предпринимателей, не будут ограничивать работу «бесконтактного» бизнеса - химчисток, ателье, ремонтных мастерских, СТО и автомоек, а при соблюдении всех мер безопасности и загруженности продлить работу «бесконтактного» бизнеса, салонов красоты в ТРЦ и ресторанов в случае устойчивого нахождения Алматы в зеленой зоне.

Ранее мы сообщали, что в скором времени в Алматы введут другие ограничительные меры:

- С целью уменьшения наполняемости городского общественного транспорта, как одного из ведущих причин заражения населения и инфицирования членов семьи, перевод на удаленный режим работы 60 - 80% работников организаций с численностью сотрудников 15 и более человек;

- Приостановление открытия дополнительных дежурных групп в детских дошкольных учреждениях и школах;

- Ограничение работы ТРЦ и торговых объектов по времени до 17.00 ч. в субботние и закрытия на санитарный день в воскресные дни;

- Разрешение деятельности объектов общественного питания, в т.ч. расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях), с 7.00 ч. до 23.00 ч. при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований Постановления ГГСВ РК №57 и закрытием оплаты по счетам до 22.00 ч.;

- Рекомендовать организовать служебный транспорт для доставки на работу и развозки работников промышленных, строительных и автотранспортных предприятий;

- Организовать работу ЦОНов с установлением графика работы в будние дни с 10:00 часов до 18.00 часов, в субботние дни с 10:00 часов до 15:00 часов с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57

Подготовил Альберт Ахметов

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