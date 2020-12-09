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Бекшин ответил, могут ли перевести ТЦ в круглосуточный режим

Этот вопрос будет рассматриваться.

Фото : Pixabay9 декабря 2020, 16:51

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекгшин ответил, могут ли перевести торговые центры и гипермаркеты в круглосуточный режим работы в предновогодние праздники, передает zakon.kz.

По его словам, этот вопрос обсуждается.

Смысл этого вопроса мы знаем - предновогодние, будем говорить, броски в магазины. Нужно успеть, особенно хозяйкам купить продукты, мужчины покупают подарки, там бывает неимоверное скопление. Если мы круглосуточно сделаем, тогда никто не будет спешить, будут знать, что можно забрать и в 11, и в 12, купить необходимое уже в разряженной обстановке. Что-то полезное в этом есть. В Алматы мы это обсуждаем. Изюминка полезности есть, и мы будем рассматривать этот вопрос, - пояснил он.

Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заявил, что перед праздниками торговые центры и гипермаркеты в Нур-Султане могут перевести на круглосуточный режим работы. Там этот вопрос обсуждается с санврачами и администрациями ТЦ.

Очень много людей будет ходить по магазинам перед праздниками. Мы думаем, чтобы перевести гипермаркеты и магазины на круглосуточный режим работы. Обсуждаем вопрос, в ближайшее время скажем, - сказал он.

Аким также сообщил, что вводить локдаун перед праздниками не планируется.


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