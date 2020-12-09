Когда "ложится" сайт: что делать, и кто виноват?

Жители столицы столкнулись с очередными проблемами с интернетом.

На днях казахстанцы, особенно – жители столицы, столкнулись с очередными проблемами с интернетом, связанными с "учениями по кибербезопасности". Поначалу, впрочем, не все поняли, почему не работают некоторые интернет-ресурсы – а порой откровенно "глючили" вообще все, включая Egov и прочие казахстанские порталы.

И если конкретно эта проблема уже ликвидирована, то в целом с тем, что "падает" тот или иной ресурс или интернет-сегмент в целом, мы так или иначе сталкиваемся постоянно.

Давайте поговорим о том, как и почему это случается, ведь далеко не все пользователи казнета – продвинутые профи, сходу понимающие, в чем причина тех или иных проблем.

Почему "лежит" сайт?

Начнем с того, что неработающий сайт неработающему сайту рознь. Основная разница – в причинах.

Для понимания приведем простейший бытовой пример. Представьте, что у вас погас свет. Что вы сделаете? Для начала – выясните масштабы проблемы, верно? Может быть проблема точечная: перегорела лампа. Может быть более серьезная, но все же локальная: в вашей квартире выбило пробки. Может быть более обширная: света нет во всем доме. И может быть пусть не глобальная, но все-таки крупная: света нет во всем районе/городе. У каждой их этих проблем различен не только масштаб, но и пути решения: от замены лампочки до… спокойного ожидания, пока городская аварийная служба устранит поломку, так как лично вы все рано никак на ситуацию повлиять не можете.

То же самое с "упавшим" сайтом. Проблема может быть в вашем устройстве: скажем, какой-то злокозненный антивирус блокирует сайт. Попробуйте зайти на этот же портал с соседнего устройства, например, телефона или планшета. Если все в порядке – вы точно знаете, что причина именно в том устройстве, где сайт "лежит".

Чуть сложнее обстоят дела, если проблема с вашим web-подсоединением. Вас могут отключить за неуплату, или, к примеру, ваш домашний питомец мог "позавтракать" интернет-кабелем. Как определить, что дело именно в этом? Очень просто: у вас не откроется вообще ни один сайт, а соединение с сетью выдаст ошибку подключения. Так или иначе, эту проблему можно решить только обращением напрямую к вашему провайдеру.

Проблема может быть глобальнее: сайт вообще заблокирован в вашем регионе. Как понять, что проблема в этом? Воспользуйтесь специальными сервисами мониторинга сайтов, например – https://www.host-tracker.com. Такие сервисы точно подскажут вам, доступен этот сайт у нас, или нет.

И, наконец, самое интересное: действительно "упал" сам сайт. Здесь есть всего один вариант: ждать, когда служба поддержки портала все исправит. Стоит заметить: к чести сегодняшних разработчиков, обычно проблемы сегодня решаются очень, очень быстро: буквально в течение дня, а то и пары часов, и даже быстрее.

Часто ли "падают" сайты?

О да.

На специальном ресурсе, отслеживающем такие сбои – https://downdetector.com – например, только за 7 декабря, зафиксировано полсотни случаев, причем в числе ресурсов со сбоями – Office 365 (сочувствуем всем, кто не "забэкапился", то есть не сохранил вовремя документы), Gmail, сам Google, eBay и даже World of Tanks (держитесь, герои-геймеры, мы в вас верим).

В целом наиболее краткосрочные "падения" пользователи хотя и замечают, но обычно реагируют лишь привычным вздохом: мол, опять ресурс "глючит".

Но бывают и заметно более длительные сбои, которые цепляют значительное количество пользователей на ощутимый отрезок времени.

Еще в начале года, 27 января, "прилег отдохнуть" гигант Mail.ru – причем ощутимо так: на сбой пожаловалось одномоментно около двадцати тысяч человек. Впрочем, "починили" все довольно оперативно, а команда отличилась здоровым юмором, сообщив о выезде "за охапкой подорожников".

Чуть раньше, 24 января, "прилегла" и гугл-почта, Gmail. А масштабное "падение" всех сервисов Google наблюдалось недавно, в ноябре, когда разом "упали" поисковик, YouTube, и почтовый сервис (https://tass.ru/obschestvo/9980541), причем проблемы "зацепили" более половины пользователей. 4 декабря Google снова выкидывал коленца, но менее масштабно.

25 ноября от души приложился Amazon. Обрушение амазоновских web-сервисов в принципе повлекло за собой проблемы сети, например, нарушения в работе программ Adobe и Roku: https://techcrunch.com/2020/11/25/amazon-web-services-outage-takes-a-portion-of-the-internet-down-with-it.

Меломанов по всему миру подвели сбои в работе Spotify, испортившие любителям музыки пятницу 27 ноября: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fc0e0f89a79473a5475387a.

5 и 7 декабря всерьез "ложился" Telegram. Об этом писало множество СМИ по всему миру, а данные подробно можно глянуть тут: https://downdetector.ru/ne-rabotaet/telegram/.

Что ж, раз даже мировые гиганты с мощнейшими серверами временами "укладываются" отдохнуть – чего уж говорить о других сервисах. Остается набраться терпения, отставить панику, не раздражаться понапрасну и каждый раз спокойно ждать, когда трудолюбивые герои сети исправят неполадки, и вернут наши любимые порталы в строй целыми и невредимыми.

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