Программы "Первого канала "Евразия" получили премию "Адал тұлға"

"Аналитика" признана лучшей передачей в стране среди информационно-аналитических проектов.

Программы "Первого канала "Евразия" - "Аналитика" и "Заң сөйлесін" были награждены премией "Адал тұлға", сообщает zakon.kz.

Первый антикоррупционный медиа-центр провел награждение 9 декабря.

"Аналитика" признана лучшей передачей в стране среди информационно-аналитических проектов, а "Заң сөйлесін" является познавательно-правовой программой.

Награды были вручены председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым и председателем Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алиханом Байменовым.

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