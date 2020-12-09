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Программы "Первого канала "Евразия" получили премию "Адал тұлға"

"Аналитика" признана лучшей передачей в стране среди информационно-аналитических проектов.

Фото : медиа-центра9 декабря 2020, 17:06

Программы "Первого канала "Евразия" - "Аналитика" и "Заң сөйлесін" были награждены премией "Адал тұлға", сообщает zakon.kz.

Первый антикоррупционный медиа-центр провел награждение 9 декабря.

"Аналитика" признана лучшей передачей в стране среди информационно-аналитических проектов, а "Заң сөйлесін" является познавательно-правовой программой.

Награды были вручены председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым и председателем Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алиханом Байменовым.


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