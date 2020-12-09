Дело о смерти Кудебаева: следствие ждет правовой помощи

Об этом сообщили в прокуратуре Алматы.

Расследование дела о смерти сына бывшего начальника полиции Нурсултана Кудебаева затягивается. Следствие ждет правовой помощи, передает zakon.kz.

19 декабря 2019 года Департаментом экономических расследований по городу Алматы сроки досудебного расследования прерваны по ст.45 ч.7 п.5 УПК РК, то есть в связи с выполнением процессуальных действий, связанных с получением правовой помощи. Иные сведения в соответствии со ст.201 УПК РК не подлежат разглашению, - говорится в ответе прокуратуры Алматы на запрос.

"Дело Кудебаева" началось осенью 2019 года и вызвало общественный резонанс.

В конце июля прошлого года Кудебаев упал с квадроцикла в Алматинской области. В тот же день он обратился в ближайшую клинику ГКБ №7. Там ему хотели сделать операцию, но анестезиолог не смог ввести трубку в горло пациента. В итоге Кудебаева перевезли в ГКБ №4 и сделали операцию. После этого его перевели в реанимацию, где он находился в коме.

Родственники решили перевезти Кудебаева в немецкую больницу. В Германии ему провели компьютерную томографию мозга. Она показала комплексный отек мозга. 26 августа Кудебаев скончался в немецкой больнице, не приходя в сознание.

Сыну экс-начальника полиции Серика Кудебаева было 29 лет. Он был отцом троих детей. Работал заместителем прокурора Алатауского района Алматы.

После смерти Нурсултана Кудебаева под стражей оказались главврач Канат Тезекбаев и анестезиолог Аскар Тунгушбаев, которые работали в городской клинической больнице №4. Их заподозрили в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей.

Супруга Тезекбаева обратилась к Президенту с просьбой взять дело на контроль. Касым-Жомарт Токаев поручил провести справедливое расследование этого дела. После этого главврача и анестезиолога выпустили из следственного изолятора.

Следователь отправил запрос в Германию. Он запросил материалы у немецких врачей, которые были нужны для восстановления полной картины произошедшего. Клиника ответа не дала и расследование было временно приостановлено.

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