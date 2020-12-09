За какие партии намерены голосовать казахстанцы 

Остался один месяц до выборов в Мажилис Парламента.

В начале ноября Центральной избирательной комиссией было озвучено шесть партий, допущенных к участию на выборы в Мажилис и маслихаты, сообщает zakon.kz.

В течение месяца все партии провели свои съезды. 5 ноября 2020 года политсовет партии "Бірлік" принял решение о переименовании. Новое название партии - "Adal". 11 ноября 2020 года на XV внеочередном съезде Коммунистической народной партии Казахстана было объявлено о ребрендинге партии - принято решение о смене названия партии с "Коммунистическая народная партия Казахстана" на "Народная партия Казахстана". 18 и 25 ноября свои съезды провели партии "Ауыл" и "Nur Otan". 27 ноября 2020 года Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) объявила о своем решении не участвовать в выборах.

После съезда ОСДП, партий-участниц избирательного процесса осталось пять: Демократическая партия "Ак жол", Народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Adal", "Народная партия Казахстана", партия "Nur Otan".

Исследовательский институт "Қоғамдық пікір" ("Общественное мнение") представляет очередной срез партийных рейтингов. Опрос проводился на собственные средства Института в первую неделю декабря 2020 года в виде интервью (face-to-face), было опрошено 1200 респондентов по репрезентативной выборке, погрешность составила +/- 2,82%. География опроса: 14 областей Республики Казахстан, города Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

На вопрос: "Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, тогда за какую политическую партию Вы бы проголосовали?" респонденты ответили следующим образом: "Nur Otan" - 72,5%, "Ауыл" - 6,0%, "Ак жол" - 5,5%, "НПК" - 4,7%, "Adal" - 2,5%. Затруднились с выбором 8,8% респондентов. Остался один месяц до выборов в Мажилис Парламента. Начиная с 10 декабря партии начнут активно проводить агитацию среди населения, таким образом предстоящий месяц станет определяющим. Результаты опроса, который будет проведен накануне выборов, мы опубликуем в начале января, - рассказала директор Исследовательского института "Қоғамдық пікір" ("Общественное мнение"), магистр социальных наук Мажитова Айнур.

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