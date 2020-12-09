Мужчина ушел в "малую кругосветку" по горам Алматы и чуть не замерз

В течение часа с момента вызова обнаружила мужчину с признаками сильного переохлаждения.

Спасатели РОСО спасли мужчину в горах Заилийского Алатау, передает zakon.kz.

Ночью в 00.30 9 декабря в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поступило сообщение о том, что в Медеуском районе ГЛК "Шымбулак" на высоте более 3000 метров, вдоль реки Чимбулачка, заблудился мужчина, 1955 года рождения, - сказано в сообщении РОСО.

Мужчина шел по маршруту "Малая кругосветка", но из-за большого количества снега, доходящего до 1 метра, и труднопроходимого каменистого пути, он сошел с маршрута. Турист не смог идти самостоятельно, начал замерзать и терять силы, потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа РОСО в количестве шести спасателей, включая кинологический расчет. К выезду привлечена одна единица специальной техники. Оперативная группа РОСО, начав поисковые работы, пробираясь через труднодоступные, заснеженные места, заваленные буреломом. В течение часа с момента вызова обнаружила мужчину с признаками сильного переохлаждения, - сказано в сообщении.

Спасатели напоили замершего мужчину горячим чаем и предоставили теплую одежду. Далее его благополучно спустили в безопасную зону.

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