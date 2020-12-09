Стало известно о завершении II фазы исследований казахстанской вакцины против COVID-19

Согласно промежуточному отчету, вакцина показала высокую эффективность.

Вице-премьер РК Ералы Тугжанов сообщил о завершении II фазы клинических исследований казахстанской вакцины против COVID-19, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата города, в рамках рабочей поездки в Алматы Ералы Тугжанов посетил модульный филиал Детской городской клинической инфекционной больницы, введенный в эксплуатацию в октябре.

На примере работы модульной больницы вице-премьер ознакомился с реализацией в мегаполисе модели управления заболеваемостью.

Заместитель акима Ержан Бабакумаров сообщил о готовности инфраструктуры системы здравоохранения для работы в условиях COVID-19.

По его словам, в Алматы на сегодня функционируют 23 стационара на 7 011 койко-мест, 74 поликлиники, на базе которых работают 298 мобильных бригад для выездного мониторинга пациентов, а также на новые алгоритмы переведена работа скорой медицинской помощи и маршрутизация больных.

Вместе с тем укреплена материально-техническая база клиник. По словам заместителя руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Жанар Мадеевой, в рамках программы модернизации оснащения организаций медоборудованием закуплено более 4200 единиц оборудования для 74 стационаров и клиник. Усилен контроль за утилизацией медицинских отходов.

Вице-премьеру доложили, что новый модульный инфекционный стационар рассчитан на 300 коек. Главный врач детской инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин сообщил, что всего в стационаре работают 320 медицинских сотрудников.

В свою очередь, директор Алматинского городского филиала РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения" Гульнара Искакова представила новые инструменты цифрового администрирования, нацеленные на онлайн-мониторинг эпидемиологической ситуации в городе для оперативного реагирования и управления.

По итогам посещения объекта Тугжанов отметил, что с лицами групп риска работа должна вестись отдельно. Их госпитализация осуществляется в первую очередь. Планируется увеличение до 5 тыс.

В рамках рабочей поездки Тугжанов отметил, что I и II фазы клинических исследований казахстанской вакцины завершены. Согласно промежуточному отчету, вакцина показала высокую эффективность.

В настоящее время Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Министерства образования РК совместно с Министерством здравоохранения РК приступили к подготовительной работе для III фазы исследований.

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