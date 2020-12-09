В Жамбылской области наградили лучших волонтеров

Глава региона поблагодарил жамбылских волонтеров за проявленную активность в сложнейшие периоды пандемии.

Уходящий год стал очень плодотворным не только для волонтеров Казахстана, но и для добровольцев во всем мире. В период пандемии волонтеры, в том числе и жамбылские, смогли проявить себя с самой лучшей стороны. В их помощи нуждались тысячи людей, и не только заразившиеся коронавирусом, а также из малообеспеченных и нуждающихся семей.

Работа наших самых активных волонтеров была отмечена международной премией "Волонтер года", учрежденной осенью текущего года по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Эта премия направлена на поощрение волонтеров и групп волонтеров, волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач.

Награды жамбылским волонтерам вручал аким области Бердибек Сапарбаев. В номинации "Лидер корпоративного волонтерства" победила руководитель молодежного движения "Жаңғыру жолы" при региональной Ассамблее народа Казахстана Хамида Турдыева.

Участвуя в волонтерском движении, я увидела много достойных людей. Очень рада, что смогла внести свою лепту в общее дело. Хочу особо отметить труд членов движения "Жаңғыру жолы". На протяжении нескольких лет они принимают активное участие в сохранении и восстановлении историко-культурных объектов. Свою победу я считаю победой всех волонтеров области, - сказала Хамида Турдыева.

В номинации "За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия" отмечен Станислав Насыров, который занимается волонтерством на протяжении девяти лет.

Для меня благотворительность и помощь нуждающимся стали естественными поступками. Очень рад, что мой труд оценен. Награда мотивирует меня работать с еще большим усердием. Хотя, честно говоря, я не рассчитывал на победу, - сказал С.Насыров и призвал земляков помогать соотечественникам.

Глава региона поблагодарил жамбылских волонтеров за проявленную активность в сложнейшие периоды пандемии.

Как сказал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, в стабилизации ситуации с коронавирусом есть огромная заслуга волонтеров. Мы все были свидетелями того, как жамбылские волонтеры проявляли настоящее мужество в самые тяжелые моменты: помогали заболевшим, пожилым, инвалидам, малоимущим и многодетным семьям, не жалея ни времени, ни сил, ни своего здоровья, - отметил Бердибек Сапарбаев и поблагодарил волонтеров от имени руководства области.

Сейчас в области насчитывается около шести тысяч волонтеров. По словам главы региона, необходимо развивать волонтерство не только в городах и районных центрах, но и во всех селах.

Бердибек Сапарбаев отметил, что в следующем году в Таразе откроется Центр молодежи, где смогут собираться активные молодые люди, в том числе волонтеры.

Эта будет площадка для обсуждений, дебатов на актуальные темы, а также различных мероприятий. Также здесь планируется разместить офисы молодежных движений. Вместе с тем это будет место, где молодежь области будет встречаться и общаться между собой, - сказал он.

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