ДЧС обратился к алматинцам

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей.

В ДЧС Алматы сделали заявление, сообщает zakon.kz.

В департаменте призвали быть острожными в зимний период.

По данным ведомства, средняя за месяц температура воздуха ожидается минус 4 градуса. Через территорию Алматы протекают 28 малых рек, кроме того, в черте города располагаются 26 водоемов. До наступления устойчивых морозов, лед непрочен, и не выдерживает веса человека.

Для обеспечения безопасности жителей и гостей города сотрудниками Департамента совместно с акиматами районов на всех водоемах города устанавливаются предупреждающие и запрещающие знаки "Осторожно тонкий лед!" и "Выход на лед запрещен!".

Самый прочный лед — голубого цвета

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.

Сложно измерить толщину льда на глаз, поэтому:

— самый прочный лед — голубого цвета;

— прочность белого льда в 2 раза меньше;

— матово-белый или с желтоватым оттенком лед — ненадежен.

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

Правила поведения

Не выходите на тонкий лед в потепление (лед ломается со звонким хрустом, трещит) и в начале весны (лед ломается без треска, вода быстро просачивается и заполняет следы).

В начале зимы самой опасной считается середина водоема, тогда как к весне лучше избегать участков вблизи сливных труб, под мостами и прибрежных.

Никогда не выходите на лед ночью при плохой погоде.

Некоторые проверяют прочность льда ударом ноги. Это довольно опасный метод. Для этих целей лучше подходит палка, которой можно прощупывать лед перед собой путь.

Опасно собираться группами на отдельных участках льда. При переходе замерзшего водоема группой важно соблюдать дистанцию в 5-6 метров друг от друга.

ДЧС Алматы настоятельно рекомендует гражданам не оставлять детей без присмотра, а также ежедневно предупреждать их, что сейчас находиться на льду очень опасно, тем более устраивать игры.

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