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Автоледи не уступила дорогу полицейскому: он врезался в дорожный знак

По итогам расследования будет дана дополнительная информация.

Фото : mgorod.kz9 декабря 2020, 18:30

Полицейский на Hyundai врезался в дорожный знак в Уральске, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Мой город", перед этим он столкнулся с другой машиной.

Hyundai и Skoda попали в аварию 9 декабря на проспекте Абая.

Я стояла на светофоре, собиралась повернуть налево, убедилось в том, что машин нет и я успею проехать. Начала поворачивать во двор и по автобусной полосе едет он (водитель за рулем автомашины Hyundai - прим. автора) и не тормозит. Машину заносит, сработали подушки безопасности и все, - рассказывает водитель автомашины марки Skoda Ангелина Мановицкая.

Тем временем, за рулем Hyundai оказался сотрудник полиции Шынтемир Бердигали. По его словам, ДТП произошло не по его вине.

Я ехал прямо по середине, а человек берет и разворачивается. Она даже не смотрела, как летела, так и начала разворачивать машину. У меня есть запись на видеорегистраторе, могу предоставить, - отметил Бердигали.

Как отметили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомашины Hyundai ехал по главной дороге, а автоледи не уступила ему дорогу и произошло столкновение, после чего обе машины врезались в опорный столб.


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