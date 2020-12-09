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Американка дважды стала мамой с разницей в несколько недель

Одну из ее дочерей выносила ее мать.

Фото : pxhere.com9 декабря 2020, 18:34

В США женщина стала дважды мамой с разницей в несколько недель, сообщает zakon.kz.

Одну из ее дочерей выносила ее мать, передает WBL.

31-летняя жительница США из штата Миннесота Келси Пирс много лет не могла забеременеть. Она вместе с мужем обошла ряд врачей, но все прописываемое лечение никак не помогало. Специалисты советовали паре воспользоваться услугами суррогатной матери, это, по словам врачей, единственный для них способ стать родителями. Данная услуга в США стоит от 100 000 долларов, пара не располагала такими деньгами, поэтому не рассматривала этот вариант.

Тогда ее мать, 53-летняя Лиза Разерфорд (Lisa Rutherford) из штата Мичиган, вызвалась выносить внучку самостоятельно. Поначалу Пирс сочла эту идею дикой, но ее мать была настойчива и смогла уговорить ее. Женщина прошла множество медицинских обследований и анализов и, благодаря отличному здоровью, медики разрешили ей стать суррогатной матерью.

Вскоре после того, как Разерфорд перенесла пересадку эмбриона, ее дочь неожиданно узнала о собственной беременности.

Мать и дочь постоянно находились на связи и поддерживали друг друга во время беременности.

Так Келси стала мамой двух дочек, первая из которых родилась 1 октября, а вторая – 23 ноября. Девочки здоровы, а их мама безумно счастлива.


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