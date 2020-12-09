Портал zakon.kz стал лучшим интернет-СМИ

Победителей выбирали путем онлайн-голосования, которое проводилось в два этапа.

В международный день борьбы с коррупцией прошла ежегодная премия "Общественное признание - Адал тұлга-2020", передает корреспондент zakon.kz.

Организаторы подвели итоги конкурса среди представителей СМИ, которые в течение года своими проектами и материалами способствовали антикоррупционной осведомленности.

Так, в номинации "Жылдың үздік Интернет ақпарат құралы" лучшим Интернет-изданием по освещению антикоррупционных тем стал портал zakon.kz.

В номинации "Ел жанашыры" казахстанцы свои предпочтения отдали Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, отметив высокий вклад главы государства в продвижении социально-значимых инициатив. Статуэтка премии была передана пресс-секретарю Президента РК Берику Уали.

Всего в премии было заявлено 18 номинаций, таких как "Адал тұлга", "Парасатты тұлга", "Ең үздік Ұлттық жоба".

В этом году традиционное мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в которой были задействованы все регионы страны.

Главная цель Премии "Общественное признание "Адал тұлга- 2020" объединить на единой площадке неравнодушных казахстанцев и построить диалог между гражданским обществом и государственными органами для формирования в стране антикоррупционной культуры, - отметил председатель Первого антикоррупционного медиа-центра, руководитель республиканского проектного офиса "Адалдық аланы" Толеген Байгулов.

Участие в мероприятии приняли председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, сенатор Нурторе Жусуп, председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов, ответственный секретарь министерства национальной экономики Арман Джумабеков, ответственный секретарь министерства финансов Айдын Ашуев, а также общественные деятели, первые лица средств массовой информации, журналисты.

Победителей выбирали путем онлайн-голосования, которое проводилось в стране с 1 по 20 ноября, в два этапа. С 1 по 10 ноября пользователи социальных сетей предлагали кандидатуры, на их взгляд, самых достойных общественных деятелей, журналистов, юристов, известных своей активной гражданской позицией, добропорядочностью, честностью.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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