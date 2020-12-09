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Казахстанцы смогут получать госномера быстрее

В стране каждый день регистрируется около 10 тысяч автомобилей.

Фото : polisia.kz9 декабря 2020, 18:49

В Казахстане сократили сроки изготовления госномеров автотранспорта, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, ежедневно в стране регистрируется около 10 тысяч автомобилей.

Чтобы сделать эту услугу максимально комфортной для граждан, в девяти крупных областных центрах и трех городах республиканского значения размещены станки по изготовлению государственных регистрационных номерных знаков автотранспортных средств. В столице и Алматы установлены по четыре станка, в городе Шымкенте – два станка, - отметили в ведомстве

Как отмечают в МВД, тем самым, во-первых, существенно сокращаются сроки изготовления и доставки госномеров, а также регулируется их производство в зависимости от конкретной потребности. Во-вторых, в три раза сокращены сроки изготовления дубликатов государственных номеров с 15 до 5 рабочих дней.

Если раньше в стране было всего два станка, и госномера изготавливались только в Нур-Султане и Алматы, то сейчас имеется 18 таких станков в 12 регионах, - добавили в пресс-службе.


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