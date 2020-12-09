Чиновник из Костанайской области погиб в ДТП
Ведется досудебное расследование.
Фото : inbusiness.kz9 декабря 2020, 18:56
42-летний заместитель акима Карасуского района Талгат Жармагамбетов погиб в ДТП, сообщает zakon.kz.
По данным издания "Алау", он скончался 8 декабря.
ДТП произошло на 2 км автодороги сообщением "Карасу-Большая Чураковка".
28-летний водитель, управляя автомобилем марки "Ravon", двигаясь по дороге "Карасу-Большая Чураковка", не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет, в результате чего 42-летний пассажир, не приходя в сознание, скончался в Карасуской районной больнице. Назначена экспертиза, - отметили в ДП области.
Водитель был трезв.
В должности заместителя акима Карасуского района Талгат Жармагамбетов работал с 18 октября 2017 года, - говорится в сообщении.
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