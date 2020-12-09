Михаил Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП водителя

Он заявил, что вряд ли сможет быть актером.

Артист Михаил Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего Валерию Захарову, сообщает zakon.kz.

По информации ТАСС, в письме он попросил прощения и заявил, что вряд ли сможет быть после этого актером.

Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил, - говорится в письме.

Письмо было написано 3 ноября. Его Валерий Захаров передал Александру Добровинскому, представляющему интересы потерпевших по делу артиста.

Артист просит простить его.

Я действительно не понимаю, как мне дальше жить, что я могу сказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека, как смотреть в глаза тем людям, которые видели и знают, в каком состоянии я находился после аварии, - написал Ефремов.

Он добавил, что знает, что значит потерять отца.

Мой отец умер больше 20 лет назад. И поверьте, я знаю, что значит для сына потерять отца, когда рушится все то, на что можно было положиться, - добавил Ефремов.

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