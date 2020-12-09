Президент назвал главных клиентов системы госуправления

Это - граждане Казахстана.

Глава Казахстана на заседании Высшего совета по реформам уточнил, кто должен стать главным клиентом системы госуправления, сообщает zakon.kz.

Президент подчеркнул, что вся система госуправления должна стать реально "клиентоориентированной".

А главный клиент – граждане Казахстана. Фактически, предстоит перезагрузка всей системы государственного управления – от госслужбы до местного самоуправления, - сказал он.

В то же время, как было отмечено в выступлении, все необходимые для реформы законодательные изменения должны быть тщательно, до деталей проработаны.

Важно понимать следующее. Слишком частое изменение уголовного и уголовно-процессуального законодательства дестабилизирует правоприменительную систему в целом и дезориентирует тех, кто работает в этом поле. Возрастает риск ошибок, ценой которых могут стать судьбы наших граждан. Поэтому, в принципе темп задан неплохой в этом направлении. Я думаю, в следующий год реформы именно в этой сфере должны обрести хорошие обороты и привести к конкретным осязаемым результатам, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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