Путин о достатке граждан: Чтобы у нас не получилось, как в Советском Союзе

Этот вопрос требует особого внимания.

На совещании с членами правительства Владимир Путин выразил обеспокоенность уровнем достатка граждан, сообщает zakon.kz.

Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. <...> Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке, - отметил он.

По его словам, как отмечает издание РИА Новости, этот вопрос требует особого внимания.

В том числе это касается и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала, — добавил Путин.

Ранее Путин говорил, что его не устраивает ситуация с уровнем бедности россиян, несмотря на то что он снизился более чем в два раза за последние 20 лет.

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