Деловых женщин наградили в канун празднования Дня Независимости в Кызылорде

В области 87% медицинских работников, 73% педагогов, 60% работников бюджетной сферы-женщины.

Сегодня, 9 декабря в преддверии Дня Независимости Республики Казахстан аким области Гульшара Абдыкаликова провела встречу под названием "Әйел-қоғам тірегі" с активными, деловыми женщинами, которые вносят неоценимый вклад в процветание страны и Кызылординской области.

Есть крылатые слова Елбасы: "Женщины были моей самой надежной опорой за все годы независимости". Сегодня женщины являются не только опорой в семье, но и вносят вклад в развитие Независимого Казахстана, успешно трудятся в общественно-политической, социально-экономической и духовно-культурной сферах. В Сенат Парламента Республики Казахстан впервые была избрана Акмарал Альназарова, а, в Мажилисе есть наши земляки Балаим Кесебаева и Наталья Жумадильдаева. Вместе с тем, в этом году увеличилось с 1 до 6 количество женщин-руководителей в областных управлениях. В первом руководстве территориальных департаментов сидят 5 женщин. Это 21,5% руководителей управлений и департаментов. Такие встречи, несомненно, позволят женщинам найти ответы на интересующие их вопросы, поделиться своими достижениями и опытом, - сказала аким области Гульшара Абдыкаликова.

В области более 812 тысяч жителей, из них около 405 тысяч - женщины. Доля экономически активного населения составляет более 452 тыс. человек, из них более 217 тыс. представители прекрасной половины человечества.

Кроме того, 87% медицинских работников, 73% педагогов, 60% работников бюджетной сферы-женщины.

В области зарегистрировано 54 157 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них более 22 тысяч женщины-предприниматели.

Вместе с этим, через госпрограмму "Еңбек" и региональный инвестиционный центр "Кызылорда" выданы кредиты под низкий процент 95 женщинам-предпринимателям.

К бизнесу привлекаются и многодетные матери. 602 многодетные матери получили гранты на реализацию бизнес-идей по программе "Еңбек".

В ходе встречи почетный гражданин области, председатель общественного объединения "Ұрпақтан ұрпаққа" Алмагуль Божанова, председатель областного совета женщин Райкуль Байназарова, председатель Общественного объединения "Бойтұмар – Ханым" Рахима Ахметова, председатель областной Ассоциации деловых женщин Манат Алмашева, председатель Совета матерей при областной Ассамблее народа Казахстана, учредитель общественного фонда "Сыр аналары", директор ГККП "Центр обучения языкам" Нурсауле Мусаева, заместитель председателя Совета деловых женщин при Палате предпринимателей области, директор школы красоты "Beauty academy by Dinara Almussayeva" Динара Алмусаева, директор ТОО "Сәт сервис" Роза Иманова, директор ТОО "Казспецстройэкспертиза" Гульзагира Абдраимова, директор ТОО "Ас-Ка" Дана Махатова, учредитель оптомаркета "Кызылорда" Нейля Жусупова, индивидуальные предприниматели Акмарал Алибаева, Гульдана Бисенова, Жанат Токмеилова, Улбазар Абильда и многодетная мать Асем Баймаханова были награждены Благодарственными письмами акима области.

Также Благодарственные письма акима области были вручены президенту Республиканской Ассоциации деловых женщин Раушан Сарсембаевой, предпринимателю Мангистауской области Юлии Халиевой, предпринимателю Акмолинской области Раушан Кожановой и женщинам-предпринимателям районов.

Участники мероприятия рассказали свои мнения о роли женщин в общественно-политической жизни, работе по пропаганде ценностей семьи и профилактике разводов между молодыми семьями, поддержке многодетных матерей, экономике простых вещей, объединении женщин в аграрном секторе и других важных вопросах.

Стоит отметить, что на встрече была организована выставка продукции женщин - предпринимателей.

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