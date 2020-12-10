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Армения и Азербайджан начали обмен пленными

По данным омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, всего азербайджанская сторона удерживает не менее 60 военнопленных и 40 гражданских лиц.

Фото : İki sahil10 декабря 2020, 00:30

Баку при посредничестве России передал Еревану трех пленных, сообщает zakon.kz.

Об этом в Facebook сообщает действующий при правительстве Армении единый информационный центр.

Ранее начальник управления Минобороны по связям с общественностью Геворк Алтунян заявлял, что в течение нескольких часов несколько армянских военнопленных окажутся на родине.

По данным омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, всего азербайджанская сторона удерживает не менее 60 военнопленных и 40 гражданских лиц.

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан выступила с заявлением о том, что Азербайджан привержен своим обязательствам, вытекающим из норм международного гуманитарного права и принципов гуманизма. В заявлении отмечалось, что Азербайджан является сторонником обмена пленных и заложников по принципу "всех на всех".

Главы России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией. Согласно заявлению, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок - Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Физули, Агдам, Кельбаджар и Лачин, а также город Шуши и Гадрутский район.


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