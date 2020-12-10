YouTube будет удалять видео, где сомневаются в победе Байдена

Если в видеозаписи будет утверждаться, что Байден победил за счет подтасовок или ошибок в компьютерных программах и при подсчете голосов, то такое видео будет удаляться.

Видеохостинг YouTube будет удалять любые материалы, утверждающие, что в ходе президентских выборов в США имело место масштабное мошенничество, которое повлияло на их исход, передает zakon.kz.

Об этом говорится в материале, размещенном в официальном блоге YouTube.

С сегодняшнего дня и в дальнейшем мы начинаем убирать любую информацию, которая вводит людей в заблуждение и содержит утверждения относительно того, что масштабные подтасовки или ошибки изменили исход президентских выборов в США в 2020 году, - отмечается в сообщении. - Например, мы будем убирать видеоматериалы, в которых утверждается, что кандидат на пост президента победил на выборах благодаря ошибкам в компьютерных программах или в результате ошибок при подсчете бюллетеней. Мы начинаем проводить эту политику с сегодняшнего дня и активизируем эти действия в предстоящие недели, - говорится в сообщении.

3 ноября в США состоялись президентские выборы. По оценкам СМИ, победу одержал Джозеф Байден, который уже провозгласил себя избранным на эту должность. Соперник демократа — Дональд Трамп — отказывается признавать поражение, требуя пересчета голосов.

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