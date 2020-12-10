Глава минздрава Турции опроверг отказ от российской вакцины

В Турции объявили о начале токсикологических испытаний вакцины "Спутник V".

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа 9 декабря не подтвердил отказ от российской вакцины от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

По его словам, токсикологические исследования продолжаются, заявил Haber Turk.

Ранее Haber Turk сообщал, что Турция не будет покупать российскую вакцину, поскольку она якобы не соответствует лабораторной практике.

Однако позднее стало известно, что информация, распространенная телеканалом, не соответствует действительности

Для нас важно, чтобы произведенная в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала Надлежащей лабораторной практике. Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет, - сказал Коджа журналистам.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран.

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