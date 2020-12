Прототип марсианского корабля Илона Маска взорвался

Многоразовый космический корабль Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался во время испытаний, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Корабль разрушился во время приземления, при касании посадочной площадки. При этом до этого он благополучно стартовал с полигона в штате Техас и достиг плановой высоты.

Mars, here we come!!