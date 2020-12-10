Прототип марсианского корабля Илона Маска взорвался

Корабль разрушился во время приземления, при касании посадочной площадки.

Многоразовый космический корабль Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался во время испытаний, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Корабль разрушился во время приземления, при касании посадочной площадки. При этом до этого он благополучно стартовал с полигона в штате Техас и достиг плановой высоты.

Успешный подъем, переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки! - написал Маcк в Twitter. Марс, мы идем!! - добавил затем он.

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Накануне теста сообщалось, что в ходе испытания аппарат должен подняться на высоту 15 километров. Тест многократно откладывался.

Ранее сообщалось об успешных испытаниях работы всех трех двигателей. Нынешний старт стал впервой попыткой корабля подняться в воздух с полностью собранным корпусом: с носовым обтекателем и передними и задними стабилизаторами.

В январе Маск заявлял, что задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Он рассчитывает, что к середине текущего века на эту планету сможет отправляться в среднем по три корабля в день.

Трансляция велась на YouTube-канале компании.

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