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В Украине продлили режим ЧП до 28 февраля

За минувшие сутки в стране подтвердили более 12,5 тысячи новых случаев коронавируса.

Фото : новое время10 декабря 2020, 07:00

В Украине карантин из-за пандемии коронавируса продлили до конца зимы, сообщает zakon.kz.

Решение было утверждено на заседании Кабмина, сообщает "РБК-Украина".

Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля, – сказал министр здравоохранения страны Максим Степанов на заседании.

Кроме того, после новогодних праздников, с 8 по 24 января в стране будет введен жесткий карантин. Во время него будет запрещена работа кафе и ресторанов (кроме приема заказов на доставку и вынос), фитнес-центров, спортзалов, кинотеатров, театров и торговых центров. Также под запретом проведение любых массовых мероприятий.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что во время локдауна также предполагается закрытие школ, детских садов и госучреждений.

За минувшие сутки в стране подтвердили более 12,5 тысячи новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Украине заразились 845 343 человека, умерли – 14 204 человека.


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