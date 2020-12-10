В США наложили санкции на обвиняемого в выводе $700 млн экс-замглаву таможни Кыргызстана

Для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека Вашингтон использует глобальный акт Магнитского.

Власти США ввели санкции в отношении бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Раимбека Матраимова на основании Глобального акта Магнитского, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Наряду с Матраимовым под санкции попали двое граждан из Макао и Либерии и три организации – из Гонконга, Палау и Камбоджи.

В Кыргызстане Матраимов является фигурантом уголовного дела. По данным следствия, он и еще около 40 должностных лиц таможни наладили коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате чего бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

"Глобальный акт о правах человека им. Магнитского" - принятый в 2016 году американский закон, предусматривающий возможность введения санкций в отношении граждан любого иностранного государства, которые, по мнению Вашингтона, замечены в коррупции и нарушении прав человека.

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