Акмолинку поймали за попытку проехать санпост с поддельной справкой ПЦР

В первые дни люди пытались объезжать посты.

Акмолинка пыталась проехать через санитарный пост с поддельной справкой ПЦР, сообщает zakon.kzсо ссылкой на Polisia.kz.

Незаконно пересечь санпосты люди пытаются не так часто. В первые дни люди пытались объезжать посты. Для пресечения подобных действий полицейские задерживают и устанавливают нарушителей, блокируют пути объезда, ведут разъяснительную работу. Теперь граждане стараются проехать санпост, предъявив поддельные документы, в том числе справку ПЦР.

К примеру, 8 декабря была задержана гражданка, которая пыталась проехать через санитарный пост по недействительной справке ПЦР, на которой отсутствовали печать и штрих-код. За нарушение санитарных норм собраны материалы для привлечения женщины к административной ответственности.

В департаменте отметили, что на всех санитарных постах организована работа сотрудников полиции и медработников для пропуска граждан и проверке лиц, которым запрещен въезд в Кокшетау и выезд из него. Для проверки работают учеты МВД, сайт "Stopcorona".

Также на санпостах выявляются другие нарушения, в том числе административные. К примеру, на сегодняшний день выявлено 137 нарушений, в их числе факты управления транспортом без водительского удостоверения, случаи неиспользования ремней безопасности, перевозка мясной продукции без соответствующих документов.

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