На YouTube запретили говорить о возможных фальсификациях выборов в США

Поясняется, что "достаточное количество штатов" завершили сертификацию итогов выборов, подтвердив победу на них демократа Джо Байдена.

YouTube начинает удалять контент, содержащий недостоверную информацию и утверждения о махинациях на прошедших президентских выборах в США, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как сообщили в видеохостинге, с сентября компания удалила более восьми тысяч каналов и тысячи видеопубликаций, распространяющих "недостоверную информацию о прошедших выборах" или иным образом нарушающих политику компании в отношении голосования.

Мы начнем удалять любой загружаемый сегодня или впоследствии контент, который может вводить людей в заблуждение тем, что утверждает о мошенничестве или ошибках, которые изменили исход президентских выборов 2020, — сообщила компания.

Поясняется, что накануне во вторник "достаточное количество штатов" завершили сертификацию итогов выборов, подтвердив победу на них демократа Джо Байдена.

YouTube — не первая интернет-платформа, применяющая подобную практику. В частности, Twitter и Facebook помечают заявления Трампа о фальсификациях на выборах как дезинформацию или спорный контент. Президент обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику.

По предварительным результатам, выборы президента выиграл Байден, но Трамп не признает результаты и оспаривает их в судах.

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