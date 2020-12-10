Что говорят об актюбинском депутате знающие его люди

Если начинать спрашивать об Аркадии Ни его знакомых, то сведения в корне отличаются от навязываемых. Говорят о нем, в основном, с признательностью.

В деле задержанного депутата Актюбинского областного маслихата Аркадия Ни вопросов пока больше, чем ответов. А те ответы, что есть, вылизаны, выхолощены и будто заранее подготовлены, передает zakon.kz.

Аркадий Ни фигура в регионе известная. И даже не столько по политической деятельности, сколько по благотворительной. Он построил детско-юношеской спортивный центр. Возглавляет федерацию тенниса Актюбинской области и многого на посту добился. Воспитанники о нем отзываются восторженно, он неоднократно помогал им.

Поэтому новость о его задержании вызвала в соцсетях много шума. И, возможно, на то и был расчет. Уважаемый человек, помогал школам, ветеранам, малоимущим.

А затем вдруг несчастная малолетка, покупка девственности за миллион и съемные квартиры.

Зачем съемные квартиры состоятельному человеку - владельцу группы компаний и меценату – непонятно. По идее, он особняк купить может или дворец построить, куда никто из посторонних не зайдет. Собственно, он и строит, но там дети в теннис играют.

Тут другой вывод невольно напрашивается. История о коварном злодее, соблазняющем девочек и платящем огромные деньги за их девственность, больше смахивает на информационный вброс для доверчивого обывателя, ждущего очередной серии мыльной оперы.

"Раз миллион, то точно виноват!" Сумма продумана и рассчитана на остроту восприятия социального неравенства.

Добыть журналисту информацию у полицейских, если это не подготовленный пресс-релиз или не интервью на обговоренную тему, почти невозможно. Во-первых, стражам порядка подобного не позволяет начальство. Любого журналиста с его вопросами сразу завернут и отправят в пресс-службу. Во-вторых, подобные сведения просто нельзя разглашать, пока идет следствие. Поэтому, когда вдруг на журналистов вываливается такое количество подробностей, невольно возникают вопросы. К тому же детали "преступления" поданы как сплетня и с тех пор выше слуха ни разу не поднялись. Официальной информации мало. А в любой ситуации, когда на человека неожиданно обрушивают тонны грязи, надо спрашивать себя, каковы мотивы того, кто эту грязь льет?

Вброс он и есть – вброс и рассчитан на людей, не читающих дальше заголовка.

А если начинать спрашивать об Аркадии Ни его знакомых, то сведения в корне отличаются от навязываемых. Говорят о нем, в основном, с признательностью.

Вячеслав Корышев, чья дочь 5 лет занимается теннисом, рассказал, что на соревнования дети ездят за счет актюбинского областного филиала Федерации тенниса.

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С нас никогда не брали оплату за проезд, участие в соревнованиях, Федерация полностью все оплачивает, обеспечивает инвентарем. В конце октября в Караганде прошли соревнования. Вначале мы не планировали ехать – в нашей школе говорили, что денег на поездку нет. Но спустя время нам позвонили из Федерации, и сказали, что мы едем, нам полностью оплатили все расходы. Мне есть с чем сравнивать, в областном филиале работа поставлена, как надо, полный порядок во всем, не надо ни у кого ничего просить, все предоставляется по мере необходимости, - говорит футбольный тренер Вячеслав Корышев.

В прошлом году актюбинская команда взяла второе командное место на Кубке Казахстана по теннису. Экипировку для ребят предоставил Аркадий Ни. Родители до сих пор благодарны ему за это.

Я - мама Демида Горбачева. Он занимается в школе тенниса на Кирпичном в Актобе. До карантина сын участвовал в двух международных турнирах в Шымкенте и Алматы, где взносы немаленькие нужно платить за участие. Я обращалась в областную Федерацию, и ее руководитель Аркадий Ни сразу же откликнулся, оплатил взносы на оба турнира. Если нужна была экипировка, новые ракетки, Федерация всегда помогала, - рассказывает Наталья Горбачева.

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Стоит отметить, что никто из тех, кто лично знает Аркадия, в эту дикую историю с несовершеннолетней, не верит. Людей можно понять - информацию о человеке они черпают не из соцсетей, где сведения поданы однобоко и ангажировано, а из личного опыта общения. Человек, который столько лет тебе бескорыстно помогал, нередко решая проблемы лично, а не скинув на помощников, вдруг оказывается каким-то негодяем.

Люди отмечают, что для них слишком очевидно - это просто политические игры.

Трудно верить кому-то в соцсетях, требующему от тебя признать белое черным, потому что он потратил столько сил на перекраску.

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