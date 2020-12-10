90 домов обесточили для спасения кошки в Аксу

Животное застряло в электорщитке одного из жилых строений.

В городе Аксу Павлодарской области обесточили 90 домов, чтобы спасти кошку, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар24".

Животное застряло в электорщитке одного из жилых строений, и пытаясь выбраться, оборвала провода.

В результате в одной из квартир отключилось электричество. Приехавшие на вызов электромонтеры спасли животное и устранили аварию.

Электрощитовая была закрыта на замок, но кошка, скорее всего, проникла внутрь через небольшой боковой проем.

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