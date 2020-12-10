Ешмагамбетов: Мы неустанно работаем над тем, чтобы поднять уровень пенитенциарной системы

В учреждениях УИС созданы все условия для получения образования.

10 декабря отмечается День прав человека. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла всеобщую Декларацию прав человека, в которой провозглашаются равное достоинство и ценность каждого человека.

Права заключенных не являются исключением. Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов рассказал, какое внимание уделяется этому вопросу в Казахстане.

- Этому вопросу ведомством уделяется особое, первостепенное внимание. Согласно статье 10 УИК РК, лица, отбывающие наказание, имеют право беспрепятственно получать юридическую, медицинскую, психологическую помощь. Они имеют право на безопасность труда, социальное и пенсионное обеспечение и соблюдение норм условий отбывания.

- Расскажите, а что включают в себя права осужденных?

- Это, прежде всего, материально-бытовые условия содержания осужденных, социальная реабилитация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, обеспечение медицинской помощи и трудозанятости осужденных и др.

В системе УИС функционируют 80 учреждений, в них содержатся более 30 тыс. осужденных и следственно-арестованных.

- Какие меры для реализации прав осужденных принимаются на законодательном уровне?

- Основные права осужденных отражены в Уголовно-исполнительном кодексе Республики Казахстан, таким образом, все меры принимаются в рамках данного Кодекса. Также согласно дорожным картам по модернизации ОВД на 2019-2022 годы и развития УИС на 2019-2023 годы законодательно сокращены сроки рассмотрения ходатайств об освобождении по болезни, введено право осужденных на подачу обращений в электронном формате, увеличено время предоставления телефонных переговоров, вес передачи.

Кроме того, особое внимание уделяется поддержанию здоровья с начального момента изоляции от общества и в период отбывания наказания в виде лишения свободы.

Ежегодно проводится профилактический осмотр, привлекаются специалисты органов здравоохранения и передвижные диагностические комплексы. В 2020 году в условиях гражданского здравоохранения получили консультативно-диагностическую помощь свыше 2000 больных, в том числе проведено более 120 операций.

В результате комплекса мер в целом за последние 4 года в 3,5 раза снизилось количество впервые выявленных туберкулезом (с 322 до 91 случая) и более чем в три раза численность больных туберкулезом (с 1215 до 370).

Несмотря на положительные сдвиги в данном направлении, для дальнейшего улучшения медицинского обеспечения прорабатывается вопрос передачи медицинской службы УИС в ведение Министерства здравоохранения. Это соответствует общепризнанным международным стандартам.

- А что с правом на образование, какие условия создаются для этого в колониях?

- В учреждениях УИС созданы все условия для получения образования. В настоящее время в 50 общеобразовательных учебных заведениях ежегодно обучаются порядка 2 тысяч лиц. Также в 44 учреждениях осуществляется профессиональная подготовка осужденных по 35 наиболее востребованным рабочим специальностям (плотник, штукатур-маляр, сантехник, электро-и газосварщик, фрезеровщик, швея, пекарь, повари другие). В 2019-2020 годы 2 728 лиц получили образование.

- Достаточно часто заключенные жалуются на противоправные действия сотрудников либо других осужденных. Как решается этот вопрос?

- Ни одна жалоба не остается без внимания. Комитет УИС занял жесткую позицию по искоренению любых видов противоправных действий. Для этого контроль за соблюдением сохранности прав осуществляется "извне".

Обеспечивается независимый мониторинг соблюдения прав и условий содержания лиц, отбывающих наказание.

Помимо этого, во всех учреждениях в доступных для осужденных местах установлены ящики для жалоб, которые открываются только сотрудниками прокуратуры.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаев, ведется работа по обеспечению полного охвата системами видеонаблюдения учреждений УИС, что обеспечит своевременный контроль в режиме реального времени и позволит минимизировать противоправные действия как со стороны сотрудников, так и осужденных.

Мы также работаем с общественно-наблюдательными комиссиями и национальным превентивным механизмом (НПМ), которые проводят общественный контроль в местах лишения свободы. В состав НПМ входят представители НПО, социальные работники, юристы, врачи и другие независимые гражданские лица, полностью независимые от администрации учреждений. Они могут беспрепятственно приехать в учреждение и поговорить с любым заключенным.

Кроме того,с этого года в ряде учреждений устанавливаются электронные терминалы для подачи осужденными обращений и жалоб. Подчеркну, что жалобы будут направляться напрямую в прокуратуру, а в дальнейшем в суд, агентство по противодействию коррупции и подразделения собственной безопасности. Эта процедура в разы ускорила процесс получения жалоб и их оперативной обработки. Любое направленное обращение, рассматривается прокурором, в случае необходимости представитель надзорного органа может выезжать к осужденному с целью проверки (либо ведется онлайн-прием посредством видеосвязи, в условиях соблюдения карантина).

- Расскажите, пожалуйста, какие новшества внедрены в последнее время?

- В этом плане особо отмечу внедрение специализированных "электронных магазинов", которые стали доступны с 2019 года. Здесь представлено более 400 наименований товаров. Список товаров регулярно пополняется и расширяется. Осужденные могут заказывать продукты питания, одежду, книги, незапрещенные товары и услуги. Участие в этом могу принимать и родственники осужденных – они также имеют право заказать доставку тех или иных вещей (разрешенных, согласно УИК).

Кроме того, увеличено время телефонных переговоров с родственниками и вес передачи.

Хотел бы отметить и организацию питания. С нового года ассортимент продуктов будет увеличен с 26 наименований до 32. Таким образом, суточная норма увеличится с 630 тенге до 1050 тенге.

Все эти меры не являются заключительными. В силу специфики деятельности, к сожалению, критика всегда будет нас сопровождать. Это только стимулирует нас не стоять на месте, а стараться идти в ногу со временем.

Мы неустанно работаем над тем, что поднять уровень пенитенциарной системы на более высокую ступень с учетом международной практики.

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