Восемь уральских волонтеров стали обладателями международной премии "Волонтер года"

Для участия в конкурсе было подано 768 заявок со всех уголков страны и зарубежья.

На официальной церемонии закрытия Года волонтера с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева были названы лучшие из лучших волонтеров, которые сделали этот год, по словам Президента страны, успешным.

В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие казахстанские волонтеры, представители НПО, представители общенациональных волонтерских проектов, руководители региональных фронт-офисов волонтеров и центральных, а также местных государственных органов.

Напомним, что для участия в конкурсе было подано 768 заявок со всех уголков страны и зарубежья. Из числа участников, прошедших два отборочных этапа, жюри определило 48 победителей международной премии "Волонтер года". В их числе российские и кыргызстанские волонтеры. Награждения проводились по 16 номинациям. Премию вручили министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента. В онлайн-награждении принял участие аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев вместе с активными волонтерами Западно-Казахстанской области.

В рамках Года волонтера темпы волонтерского движения в стране увеличились в разы. В условиях чрезвычайного положения и карантина в стране, в связи с мировой пандемией, волонтеры наглядно показали свою работу, самоотверженно работая на самых сложных участках, помогая нуждающимся, с готовностью откликаясь на все проблемы общества, беря на себя ответственность в каждом деле. Поздравляем всех победителей и желаем, чтобы вклад волонтеров в развитие страны был неисчерпаемым, чтобы труд и благотворительность были оценены обществом по достоинству, – сказал аким области Гали Искалиев и вручил награды обладателям международной премии "Волонтер года", которые были определены по итогам конкурса, и ежегодной премии "Жомарт жүрек".

В номинации "Лучший социальный помощник" отметили руководителя волонтерской группы "Волонтеры солнечного Уральска" Галию Беккужиеву, в номинации "За активное участие в ликвидации чрезвычайной ситуации" Дулата Макатова, в номинации "За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений" Мадину Куспанову, в номинации "За активное участие в пропаганде здорового образа жизни" Санжара Ажимурата, в номинации "За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия" Талгата Чудобаева. В номинации "За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия" лучшим в республике признан руководитель частного проекта "Фонд содействия научным исследованиям" Айболат Курумбаев, в номинации "За вклад в решение вопросов защиты животных" – руководитель приюта для животных "Хатико" Асель Садыкова, в номинации "За вклад в решение социальных задач" – волонтерская группа "Біз біргеміз" под руководством Айнур Алипкалиевой.

Кроме того, традиционная премия "Жомарт жүрек" была вручена Кудайбергену Султаниярову в номинации "Ерен еріктілік", направленной на повышение социальной ответственности бизнеса и благотворительности. Из 48 лучших волонтеров в стране отмечены 8 западноказахстанцев, это самый лучший показатель, результат сплоченности и единства нашего общества.

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