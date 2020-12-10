В ЗКО запускается геопортал

Cейчас осуществляются интеграционные процессы с государственными информационными системами.

Создание портала проводилось в два этапа. На первом этапе была установлена программа нового проекта, на втором этапе – интеграция и наполнение геопортала. Благодаря запуску геопортала, доступ к информации в сфере земельных отношений и недропользования будет одинаковым, как для физических, так и для юридических лиц.

В данном геопортале представлены схемы свободных и занятых земельных участков, а также земельных участков, выставленных на торги для коммерческих и сельскохозяйственных целей, списки очередников для получения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, свободные и переданные в пользование месторождения, объекты лесного и водного фонда, гидротехнические сооружения и магистральные трубопроводы. Также в нем будут отмечены автомобильные и железные дороги, инженерные сети, сельскохозяйственные угодья, объекты культуры, образования, здравоохранения и туризма. Будет представлена градостроительная документация – такая, как генеральные планы, проекты детальной планировки населенных пунктов. Кроме того, посредством геопортала будут автоматизированы бизнес-процессы государственных услуг в сфере земельных отношений и недропользования с целью оказания их в электронном виде, – сообщил руководитель управления земельных отношений ЗКО Мурат Умралеев.

По его словам, сейчас осуществляются интеграционные процессы с государственными информационными системами, наполнение геопортала графическими и атрибутивными данными. После завершения интеграционных работ, к концу текущего года геопортал планируется ввести в эксплуатацию.

После ввода в эксплуатацию геопортала, для физических и юридических лиц будет обеспечен открытый доступ к единой базе пространственных данных, соответственно, ожидается значительное снижение коррупционных рисков, так как исключен прямой контакт услугополучателя с услугодателем, все государственные услуги будут оказываться только в электронном виде, – отметил Мурат Умралеев.

Напомним. что по Западно-Казахстанской области общая площадь земель подлежащих к оцифровке составляет 6 519 808 га, в том числе пашни 541 801 га, пастбищных угодий 5 527 200 га, сенокосных угодий 450 035 га. На данный момент количество оцифрованных сельскохозяйственных угодий составляет 5 605 536 га, что составляет 86 % от общего числа.

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