Завезенные под видом гумпомощи лекарства на 400 млн тенге продавали в Казахстане

А из страны пытались вывезти защитные костюмы на 140 млн тенге .

Главная транспортная прокуратура пресекла факты незаконного импорта и экспорта медицинских изделий, сообщает zakon.kz.

По информации ведомства, в ноябре в аэропорту Алматы был пресечен факт импорта товаров медицинского назначения на сумму свыше 400 млн тенге, которые были завезены в Казахстан под видом гуманитарной помощи.

Согласно таможенному законодательству гуманитарный груз освобождается от уплаты таможенных сборов (ст.ст. 80, 336 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан").

Однако в последующем товары частной компанией были реализованы, а не направлены на гуманитарные цели. В таких случаях компании следовало оплатить таможенные платежи и налоги, что в данном конкретном случае составила свыше 40 млн тенге, - отметил на странице в Facebook главный транспортный прокурор Казахстана, Ернат Сыбанкулов.

Уголовное дело в отношении виновных лиц зарегистрировано в ЕРДР по ч.1 ст.236 УК РК (уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов …).

В другом случае, транспортными прокурорами пресечен факт экспорта за пределы страны товаров ограниченных к вывозу.

В частности, компания пыталась вывезти в иностранное государство медицинские средства индивидуальной защиты (защитные костюмы) на сумму более 140 млн тенге. Данный факт прокуратурой зарегистрирован в ЕРДР по ст.234 ч.2 п.4 Уголовного кодекса (экономическая контрабанда). 10 ноября т.г. приговором Турксибского районного суда виновное лицо осуждено на 1 год 6 месяцев ограничения свободы, - добавили в ведомстве.

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