КазТрансГаз закрыл вопрос с бесперебойным газоснабжением Алматы

Национальный оператор полностью реконструировал замерный узел "Узынагаш"

АО "КазТрансГаз" объявил о завершении проекта по реконструкции замерного узла "Узынагаш" на перемычке TIP-03 между МГ "Казахстан-Китай" и "БГР-ТБА". В компании отмечают, что это позволит полностью закрыть потребности Алматы и области в газе в любое время года.

Расположенный в Жамбылском районе Алматинской области замерный узел "Узынагаш" представляет собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для очистки газа, учета его расхода и понижения высокого давления до проектного уровня.

Задача узла обеспечивать передачу газа из МГ "Казахстан-Китай" по перемычке в МГ "Бухарский Газоносный Район-Ташкент-Бишкек-Алматы" (БГР-ТБА) для бесперебойного газоснабжения конечных потребителей и промышленных предприятий в Алматы и Алматинской области.

Как рассказал начальник Алматинского линейно-производственного управления УМГ "Алматы" АО "Интергаз Центральная Азия" (входит в состав АО "КазТрансГаз") Нуржан Жолдасбеков, благодаря реконструкции замерного узла его мощность выросла вдвое. В частности, производительность узла учета газа с 600 000 нм3/час увеличилась до 1 200 000 нм3/час и в настоящий момент составляет 10,5 млрд. м3/год.

Речь идет о резервной подаче газа из МГ "Казахстан-Китай" в МГ "БГР-ТБА". Поскольку в пиковые периоды газа здесь раньше бывало недостаточно, в 2010 году АО "КазТрансГаз" запустил проект по строительству перемычек в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. Т.е. появилась возможность передавать отечественный газ через МГ "Бейнеу-Бозой-Шымкент" и "Казахстан-Китай" в "БГР-ТБА". Теперь, после реконструкции замерного узла TIP-03 вопросы с поставкой газа потребителям в Алматы и Алматинской области закрыты полностью, - отметил он.

По словам начальника Алматинского ЛПУ УМГ "Алматы", обеспечение стабильных и бесперебойных поставок газа - первостепенная задача в деятельности АО "КазТрансГаз". Именно поэтому потребовался ввод в эксплуатацию новых соединительных газопроводов, позволивших обеспечить бесперебойное газоснабжение крупнейшего мегаполиса страны - Алматы и сразу трех областей.

Кроме того, в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций на основных маршрутах поставок газа, эксплуатация замерного узла на перемычке TIP-03 даст возможность использовать МГ "Казахстан-Китай" в качестве альтернативного источника природного газа в этом регионе.

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