Горячие новости
Читайте также

Командирские полеты стартовали в Алматы

Первые командирские полеты являются показательными и проводят их командный состав и самые подготовленные летчики.

Фото : пресс-служба Алматинского гарнизона10 декабря 2020, 10:07

В Алматы проходят командирские полеты, передает zakon.kz.

Первые учебно-тренировочные полеты прошли в воинских частях Сил воздушной обороны в рамках зимнего периода обучения. В них принимают участие опытные инструкторы и командиры звеньев армейской и военно-транспортной авиации, сообщили в пресс-службе Алматинского гарнизона.

Первые командирские полеты являются показательными и проводят их командный состав и самые подготовленные летчики. Данный вид занятий предназначен для выработки единых методик выполнения различных задач в воздухе, обучения летного состава и поддержания его практических навыков. Это своего рода эталон в организации и проведении полетов, начиная с предполетной подготовки, постановки задач, и заканчивая разбором.

В течение недели офицеры отработают взлет, посадку и полеты по маршруту днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Все действия пилотов в ходе учебных занятий были отработаны четко и уверенно, ведь сегодня на военном аэродроме отрабатывают задачи только высококвалифицированные специалисты, показывая и передавая накопленный опыт молодым летчикам. Цели командирских полетов были достигнуты. По итогам выработаны рекомендации по повышению мастерства и боевой выучки, - отметил временно исполняющий обязанности командира воинской части полковник Владимир Меримбаев.

Военные летчики считаются одними из самых отважных, выносливых и мужественных. Их безупречное мастерство – это не только главный фактор, влияющий на успех выполнения боевой задачи, но и навык, от которого напрямую зависит личная безопасность пилота и жизни других лиц.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты