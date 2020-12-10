Командирские полеты стартовали в Алматы

Первые командирские полеты являются показательными и проводят их командный состав и самые подготовленные летчики.

В Алматы проходят командирские полеты, передает zakon.kz.



Первые учебно-тренировочные полеты прошли в воинских частях Сил воздушной обороны в рамках зимнего периода обучения. В них принимают участие опытные инструкторы и командиры звеньев армейской и военно-транспортной авиации, сообщили в пресс-службе Алматинского гарнизона.



Первые командирские полеты являются показательными и проводят их командный состав и самые подготовленные летчики. Данный вид занятий предназначен для выработки единых методик выполнения различных задач в воздухе, обучения летного состава и поддержания его практических навыков. Это своего рода эталон в организации и проведении полетов, начиная с предполетной подготовки, постановки задач, и заканчивая разбором.

В течение недели офицеры отработают взлет, посадку и полеты по маршруту днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Все действия пилотов в ходе учебных занятий были отработаны четко и уверенно, ведь сегодня на военном аэродроме отрабатывают задачи только высококвалифицированные специалисты, показывая и передавая накопленный опыт молодым летчикам. Цели командирских полетов были достигнуты. По итогам выработаны рекомендации по повышению мастерства и боевой выучки, - отметил временно исполняющий обязанности командира воинской части полковник Владимир Меримбаев.

Военные летчики считаются одними из самых отважных, выносливых и мужественных. Их безупречное мастерство – это не только главный фактор, влияющий на успех выполнения боевой задачи, но и навык, от которого напрямую зависит личная безопасность пилота и жизни других лиц.

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