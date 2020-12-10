Когда Казахстан перейдет на систему мгновенных платежей

В 2022-2023 годах упор будет сделан на подключение новых сервисов.

На заседании правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал, как будут реализовывать до 2025 года программу развития национальной платежной системы, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Досаева, в соответствии с поручением главы государства 30 ноября Нацбанком принята программа развития национальной платежной системы РК до 2025 года.

На первом этапе в 2021 году будет проведена разработка системы мгновенных платежей и построение межбанковской системы платежных карточек. В 2022-2023 годах упор будет сделан на подключение новых сервисов, - сообщил он.

Так, особое внимание будет уделяться переходу на формат международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, развитию сервиса удаленной идентификации, формулировке требований по Open API и Open Banking, совершенствованию регуляторной базы для поддержки инноваций на финансовом рынке, вопросам гармонизации в ЕАЭС и цифровой валюты.

В 2024-2025 годах будут продолжены работы по развитию национальной платежной инфраструктуры и новых сервисов. Успешная реализация мер, заложенных в программе, приведет к снижению издержек по безналичным платежам в 2 раза, ускорению платежей внутри страны с двух дней до одной минуты. Расширится использование безналичных платежей. Также национальная платежная система устранит зависимость от иностранных операторов, - заключил глава Нацбанка.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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