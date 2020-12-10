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Когда Казахстан перейдет на систему мгновенных платежей

В 2022-2023 годах упор будет сделан на подключение новых сервисов.

Фото : 24tv.ua10 декабря 2020, 10:10

На заседании правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал, как будут реализовывать до 2025 года программу развития национальной платежной системы, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Досаева, в соответствии с поручением главы государства 30 ноября Нацбанком принята программа развития национальной платежной системы РК до 2025 года.

На первом этапе в 2021 году будет проведена разработка системы мгновенных платежей и построение межбанковской системы платежных карточек. В 2022-2023 годах упор будет сделан на подключение новых сервисов, - сообщил он.

Так, особое внимание будет уделяться переходу на формат международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, развитию сервиса удаленной идентификации, формулировке требований по Open API и Open Banking, совершенствованию регуляторной базы для поддержки инноваций на финансовом рынке, вопросам гармонизации в ЕАЭС и цифровой валюты.

В 2024-2025 годах будут продолжены работы по развитию национальной платежной инфраструктуры и новых сервисов. Успешная реализация мер, заложенных в программе, приведет к снижению издержек по безналичным платежам в 2 раза, ускорению платежей внутри страны с двух дней до одной минуты. Расширится использование безналичных платежей. Также национальная платежная система устранит зависимость от иностранных операторов, - заключил глава Нацбанка.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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